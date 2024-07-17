奧運籃球／禁區破洞 美男籃險輸澳洲

美國男籃隊在巴黎奧運熱身賽首戰逆轉擊敗加拿大後，昨天遭遇同樣是奪牌熱門的澳洲，最終以九十八比九十二取勝，進攻手感明顯比首戰更好，不過整場比賽讓澳洲在禁區內攻下六十八分，成為挑戰奧運五連霸的最大隱憂。

美國昨在阿布達比與澳洲交手，首節就展現有別於前一場的強大進攻火力，投進六顆三分球、拿下卅二分，取得雙位數領先優勢，且一路維持到第三節。

澳洲曾經兩度在熱身賽擊敗美國，第四節靠禁區優勢展開反撲，在最後五分鐘將比數追到五分差，所幸美國靠著哈利伯頓、布克兩顆關鍵三分球命中，最終以六分差距險勝，熱身賽收下二連勝。

談到球隊贏球卻在禁區遭對手痛擊，美國總教練柯爾說：「籃板保護與二波進攻失去很多分數，這讓比賽出現一些轉變，對我們是很棒的教訓，現在就遇到問題總比之後才遇到好。」

美國隊昨天六人得分上雙，戴維斯貢獻十七分、十四籃板、二阻攻，愛德華砍進三顆三分球拿下十四分，戴維斯表示：「攻守兩端都有很大進步，隊上的十二人都是菁英球員，我們試圖互相配合、做出正確解讀，這將會讓事情變得更加順利。」

柯瑞對澳洲之戰出手六次僅進一球、拿下三分，讓教練團比較擔憂；他在賽後直言，每次上場時間短，確實很難一直保持狀態，「正在調整狀況，不只是我、對每個人來說都是。」