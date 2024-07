NBA／「小飛俠」傳奇創造者 布萊恩父親驚傳病逝享壽69歲

NBA「小飛俠」傳奇的始作俑者,也就是著名前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)父親,前76人隊球員老喬(Joe Bryant),於今天傳出病逝消息,享壽69歲,父子兩代一起走入歷史。

在布萊恩因直昇機意外過世4年半之後,布萊恩的父親老喬於今天傳出病逝,據說老喬是最近嚴重中風,可能導致死亡原因。老喬在NBA效命了8個賽季,1976-77球季曾以板凳球員身分,隨隊打進NBA總冠軍賽,與波特蘭拓荒者隊對決,最終以2勝4負落敗。

老喬1982-83在火箭隊賽季結束後,轉往歐洲義大利的職業生涯中取得更好的成就,這也是布萊恩經常提過曾生活在義大利經歷之處,之後才搬回費城。

雖裡年時期老喬與兒子關係親密,但成年後兩人關係卻漸行漸遠,在布萊恩過世時,父親都未發表任何評論。

Joe Bryant, former NBA player and father of Kobe Bryant, has passed away at the age of 69, per @PhillyInquirer pic.twitter.com/shNzzUg9JO