NBA／樂於讓3號球衣給保羅 強森：他是我最喜歡的球員

39歲老牌指揮官保羅（Chris Paul）在被勇士裁掉後，以一年合約轉戰馬刺，被視為這支年輕重建球隊一次重要的補強；為顯示對這名老將的尊重，馬刺悍將強森（Keldon Johnson）傳出很可能會把他的3號球衣讓給保羅。

3號球衣對保羅來說堪稱是一個品牌象徵，從威克森林大學，到歷經黃蜂、快艇、火箭、雷霆、太陽、勇士，保羅始終都穿3號戰袍，「CP3」之名已經成為這位超級控衛的代名詞。

Chris Paul mentioned he hasn’t played any team more in his career than the Spurs, which is true.



CP3 has played the Spurs 81 times.



All the battles throughout the years. pic.twitter.com/AqFbokOwcY — CP3REGION (@cp3region) 2024年7月9日

對於要把3號讓出，強森可說是感到榮幸，因為保羅就是他最喜歡的球員。「我在家排行老三，在我的成長過程中，保羅一直是我最喜歡的球員；我小時候看了很多有關他的精彩影片。」強森說。