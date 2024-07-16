NBA／樂於讓3號球衣給保羅 強森：他是我最喜歡的球員
39歲老牌指揮官保羅（Chris Paul）在被勇士裁掉後，以一年合約轉戰馬刺，被視為這支年輕重建球隊一次重要的補強；為顯示對這名老將的尊重，馬刺悍將強森（Keldon Johnson）傳出很可能會把他的3號球衣讓給保羅。
3號球衣對保羅來說堪稱是一個品牌象徵，從威克森林大學，到歷經黃蜂、快艇、火箭、雷霆、太陽、勇士，保羅始終都穿3號戰袍，「CP3」之名已經成為這位超級控衛的代名詞。
對於要把3號讓出，強森可說是感到榮幸，因為保羅就是他最喜歡的球員。「我在家排行老三，在我的成長過程中，保羅一直是我最喜歡的球員；我小時候看了很多有關他的精彩影片。」強森說。
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