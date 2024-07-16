奧運籃球／柯瑞對陣澳洲僅得3分 坦言打法不同調整難

美國隊奧運自辦熱身賽迎來第2場賽事，今天對上澳洲隊最多領先24分，不過差點遭到逆轉。終場98：92，6分之差險勝。其中勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）手感冰冷，三分球6投1中，全場僅得3分，賽後他也坦言「調整不易。」

澳洲隊全場在禁區拿下高達68分，包含許多二波籃板和失誤後造成的轉換快攻，再度顯現美國隊禁區問題。總教練柯爾（Steve Kerr）說道：「籃下失分太多，包含被開後門、進攻籃板等等，比賽局勢發生變化，這對我們是一個很好的教訓，現在學到教訓總比以後好。」

而柯瑞今天做為先發手感冰冷，上場21分鐘僅6投1中，拿到3分1籃板1助攻外帶2抄截。柯瑞賽後說道：「這是一個調整，不僅是我，對每個人來說都是。」他進一步補充，每次上場時間短，很難一直保持狀態，「你每次上場打5分鐘，然後就坐下，像冰球比賽一樣換人。那種打法不同，我們要如何和周圍充滿天份的人打球，這是一個不同的調整。」

從替補出發拿下全隊最高17分的戴維斯（Anthony Davis）也表示，要在星光熠熠的陣容中找到正確處理球有難度，不過他認為美國隊在攻防兩端已有很大進步，「陣中有12位全明星球員，都是各隊最佳選手，你要試著配合、找到默契，並做出正確決策，這確實很困難。」