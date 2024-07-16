快訊

國三4車連環撞釀2死5傷…家中3子女均死於車禍 獨留悲痛老母

北捷月台驚見簡體字！友人質疑「出包」 知名醫師道出真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運籃球／柯瑞對陣澳洲僅得3分 坦言打法不同調整難

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞今天熱身賽對上澳洲隊手感冰冷，全場僅得3分。 路透社
柯瑞今天熱身賽對上澳洲隊手感冰冷，全場僅得3分。 路透社

美國隊奧運自辦熱身賽迎來第2場賽事，今天對上澳洲隊最多領先24分，不過差點遭到逆轉。終場98：92，6分之差險勝。其中勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）手感冰冷，三分球6投1中，全場僅得3分，賽後他也坦言「調整不易。」

澳洲隊全場在禁區拿下高達68分，包含許多二波籃板和失誤後造成的轉換快攻，再度顯現美國隊禁區問題。總教練柯爾（Steve Kerr）說道：「籃下失分太多，包含被開後門、進攻籃板等等，比賽局勢發生變化，這對我們是一個很好的教訓，現在學到教訓總比以後好。」

而柯瑞今天做為先發手感冰冷，上場21分鐘僅6投1中，拿到3分1籃板1助攻外帶2抄截。柯瑞賽後說道：「這是一個調整，不僅是我，對每個人來說都是。」他進一步補充，每次上場時間短，很難一直保持狀態，「你每次上場打5分鐘，然後就坐下，像冰球比賽一樣換人。那種打法不同，我們要如何和周圍充滿天份的人打球，這是一個不同的調整。」

從替補出發拿下全隊最高17分的戴維斯（Anthony Davis）也表示，要在星光熠熠的陣容中找到正確處理球有難度，不過他認為美國隊在攻防兩端已有很大進步，「陣中有12位全明星球員，都是各隊最佳選手，你要試著配合、找到默契，並做出正確決策，這確實很困難。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／安比德先發不如戴維斯 柯爾：還在尋找最佳組合

美國隊自辦奧運熱身賽持續展開，今天對上澳洲隊以98：92險勝。其中安比德（Joel Embiid）掛帥先發拿下10分，雖然相比首戰狀態升溫，但數據表現不如戴維斯（Anthony Davis）、阿德巴約

NBA／布朗尼兩度三分球「肉包」布朗：我不覺得是職業球員

湖人與塞爾蒂克今天在夏季聯賽交手，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）先發上陣只得2分，湖人終場以74：88輸球。 布朗尼賽前在夏季聯賽外線12次出手都落空

奧運籃球／柯瑞對陣澳洲僅得3分 坦言打法不同調整難

美國隊奧運自辦熱身賽迎來第2場賽事，今天對上澳洲隊最多領先24分，不過差點遭到逆轉。終場98：92，6分之差險勝。其中勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）手感冰冷，三分球6投1中，全場僅得3

奧運籃球／避免誤會！樂見懷特進美國隊 布朗致電：我們好得很

今年率塞爾蒂克隊迎接隊史第18冠的布朗（Jaylen Brown），雖獲選總冠軍賽MVP，卻成美國奧運代表隊「遺珠」，甚...

NBA／入錯行？布朗尼勇奪電競比賽冠軍 夏聯三分球15投0中

夏季聯賽表現低迷飽受批評的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James），卻是在另一個領域展現無比天賦。 布朗尼在日前聯盟舉辦的《決勝時刻：現代戰爭III》電競比賽中

NBA／傳勇士報價馬卡南方案遭拒絕 爵士想要兩大潛力戰將

在爵士今夏兜售高砲塔馬卡南的過程中，勇士無疑是最積極的一隊。不過根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士開出的報價遭到打槍，因為爵士認為籌碼不夠多，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。