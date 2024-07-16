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奧運籃球／安比德先發不如戴維斯 柯爾：還在尋找最佳組合

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德(中)連兩場先發，但表現不如戴維斯和阿德巴約惹爭議。 歐新社
安比德(中)連兩場先發，但表現不如戴維斯和阿德巴約惹爭議。 歐新社

美國隊自辦奧運熱身賽持續展開，今天對上澳洲隊以98：92險勝。其中安比德（Joel Embiid）掛帥先發拿下10分，雖然相比首戰狀態升溫，但數據表現不如戴維斯（Anthony Davis）、阿德巴約（Bam Adebayo）引起爭議。對此總教練柯爾（Steve Kerr）透露，未來可能會嘗試不同先發組合，同時他也強調安比德不斷在進步。

安比德今年披上美國隊戰袍出征巴黎奧運，首場熱身賽以先發身分對上加拿大，不過表現不盡理想，第三節陷入犯規麻煩，僅上場12分鐘得到和5分6籃板，還發生4次失誤。反觀戴維斯和阿德巴約合計取得16分18籃板。

今天對上澳洲隊，柯爾仍將安比德放在先發位置，他狀態也稍微升溫，上場16分鐘拿下10分外帶5個籃板，不過在防守端和籃板保護方面仍受質疑；相比之下戴維斯表現還是更加亮眼，上場18分鐘高效率拿下17分14籃板雙十成績，是美國隊能夠穩定局面的關鍵球員之一；至於阿德巴約從板凳出發也得了10分。

安比德連兩場先發，但表現不如預期，也讓外界質疑為何不將戴維斯提拔至先發。對此柯爾表示目前陣容仍然在調整中，接下來會持續嘗試找出最好的組合。他也力讚安比德不斷進步，「我很喜歡安比德，他是在場上具有宰制力的球員，我認為找到最好組合是當務之急。」

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