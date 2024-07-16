快訊

iPhone加值數位Suica西瓜卡失敗 過來人曝1動作遇大麻煩：整個帳號都被鎖

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

狼師狡猾躲鏡頭！幼兒園監視畫面曝光北市府挨轟 教局還原時間序澄清

奧運籃球／懷特入選夢幻隊 布朗馬上致電：我們好得很

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

今年率塞爾蒂克隊迎接隊史第18冠的布朗（Jaylen Brown），雖獲選總冠軍賽MVP，卻成美國奧運代表隊「遺珠」，甚至連捕進的人選都是隊友懷特（Derrick White）而非自己，不過他暗酸贊助商後親自致電給懷特，避免造成兩人誤會。

布朗和懷特都不在美國「夢幻隊」原本名單，快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）退出後，補進的成員是懷特而非布朗，引發不少爭議；布朗在懷特替補後透過社群平台發了好幾篇貼文抒發心情，且將矛頭指向美國隊贊助商Nike，暗指Nike掌控入選名單，讓曾是Adidas簽約球員的他無法加入「夢幻隊」。

今天布朗現身拉斯維加斯的夏季聯賽場邊，觀賞塞爾蒂克和湖人隊交手，他透露名單公布後馬上打電話給懷特，「要確定我對你的愛和這一切不會有任何誤解，他很清楚。你不需要什麼事都公諸於世，我和懷特好得很。」

布朗也被問到，是否認為Nike和他沒進入美國隊有關？「我很肯定，他們將會帶進更多東西，但我現在不對此發表評論。」

美國隊總監希爾（Grant Hill）上周已經否認布朗的質疑，他表示選擇十分困難，但相信懷特是「對的人」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點 巴黎奧運籃球

延伸閱讀

NBA／布朗尼兩度三分球「肉包」布朗：我不覺得是職業球員

奧運籃球／未入選美國隊頂替雷納德 FMVP布朗提Nike陰謀論

奧運籃球／不意外？雷納德傷勢疑慮退出美國隊 後衛懷特頂替

NBA／冠軍戒找到了！布朗送球迷「大禮包」相約開幕戰見

相關新聞

奧運籃球／美國男籃6分險贏澳洲 詹姆斯：很好的考驗

球風剽悍的澳洲男籃，向來都不畏懼與眾星雲集的美國隊硬碰硬，包括在2019年和2021年都曾擊敗過對手，這畫面在阿布達比的熱身賽又一次差點上演。 美國隊即便在第三節一度領先24分，但之後遭遇到澳洲

奧運籃球／稱雷納德退訓是美國隊獨斷決定 快艇總裁坦言失望

美國男籃在上周宣布將快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）替換改由塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White...

NBA／不當得分後衛了！K湯扛先發小前鋒 獨行俠保證上場時間

前勇士球星「K湯」湯普森（Klay Thompson）轉戰獨行俠，不過根據消息指出，下賽季他將不擔任得分後衛，而是小前鋒。 湯普森自2011年進入NBA後便一直擔任得分後衛，不過據NBA記者查拉

奧運籃球／懷特入選夢幻隊 布朗馬上致電：我們好得很

今年率塞爾蒂克隊迎接隊史第18冠的布朗（Jaylen Brown），雖獲選總冠軍賽MVP，卻成美國奧運代表隊「遺珠」，甚...

NBA／布朗尼兩度三分球「肉包」布朗：我不覺得是職業球員

湖人與塞爾蒂克今天在夏季聯賽交手，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）先發上陣只得2分，湖人終場以74：88輸球。 布朗尼賽前在夏季聯賽外線12次出手都落空

NBA／入錯行？布朗尼勇奪電競比賽冠軍 夏聯三分球15投0中

夏季聯賽表現低迷飽受批評的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James），卻是在另一個領域展現無比天賦。 布朗尼在日前聯盟舉辦的《決勝時刻：現代戰爭III》電競比賽中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。