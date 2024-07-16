NBA／布朗尼兩度三分球「肉包」布朗：我不覺得是職業球員

球風剽悍的澳洲男籃，向來都不畏懼與眾星雲集的美國隊硬碰硬，包括在2019年和2021年都曾擊敗過對手，這畫面在阿布達比的熱身賽又一次差點上演。 美國隊即便在第三節一度領先24分，但之後遭遇到澳洲

2024-07-16 06:46