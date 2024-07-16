NBA／布朗尼兩度三分球「肉包」布朗：我不覺得是職業球員
湖人與塞爾蒂克今天在夏季聯賽交手，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）先發上陣只得2分，湖人終場以74：88輸球。
布朗尼賽前在夏季聯賽外線12次出手都落空，本場比賽出戰25分鐘，外線兩度籃外空心，累積3投0中，他靠高難度壓哨橫移跳投拿到2分，還有3籃板1助攻。湖人首輪第17順位新秀柯奈特（Dalton Knecht）全場21投7中，進帳19分。
塞爾蒂克FMVP布朗（Jaylen Brown）今天也現身場邊觀戰，被鏡頭捕捉到和同行女伴竊竊私語，外媒解讀他在說，「我不覺得布朗尼是職業球員。」這段畫面在網路引起熱烈討論。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言