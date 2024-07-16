NBA／入錯行？布朗尼勇奪電競比賽冠軍 夏聯三分球15投0中
夏季聯賽表現低迷飽受批評的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James），卻是在另一個領域展現無比天賦。
布朗尼在日前聯盟舉辦的《決勝時刻：現代戰爭III》電競比賽中，展現天賦擊敗今夏轉戰黃蜂的威廉斯（Grant Williams）拿下優勝，除獲得1萬美元獎金外，還開心地套上特製冠軍腰帶合影留念。
如此歡樂的場景讓許多球迷也忍不住笑著說：「真的是入錯行了」、「被籃球耽誤的電競天才」。
布朗尼之前在夏季聯賽3場比賽平均僅得5分，投籃命中率23.1%，其中三分球更是累積12投0中，表現不盡理想。
看到兒子在拉斯維加斯率先拿下一座「冠軍」，詹姆斯也是十分興奮，接連在社群上發文，並寫道：「喔耶！他真的喜歡那樣肩負使命！」
回到夏季聯賽上，湖人今天又是74比88敗給塞爾蒂克，苦吞5連敗。布朗尼再度先發上陣，出賽25分鐘，5投1中僅拿到2分3籃板1助攻，目前他在4場比賽中三分球15投0中。
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