快訊

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

綠營控幼兒園性侵案蔣萬安無作為 徐巧芯出示公文還原真相

NBA／傳勇士報價馬卡南方案遭拒絕 爵士想要兩大潛力戰將

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
爵是希望在馬卡南(左)交易談判中拿到更多潛力小將。 美聯社
爵是希望在馬卡南(左)交易談判中拿到更多潛力小將。 美聯社

在爵士今夏兜售高砲塔馬卡南的過程中，勇士無疑是最積極的一隊。不過根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士開出的報價遭到打槍，因為爵士認為籌碼不夠多，希望勇士能夠繼續擴增「交易包」。

勇士原先提出一份以穆迪（Moses Moody）、多個首輪選秀權、多個選秀權互換以及多個二輪選秀權的交易方案，但爵士認為這樣的報價誘因不夠；如果想拿下「芬蘭一哥」，勇士需要再加上庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）兩位年輕小將。

查拉尼亞更提到，相較於庫明加，爵士顯然對波傑姆斯基更感興趣，如果勇士願意出後者，那麼加上至少3個首輪、3個二輪和3個首輪互換，是可以接受的空間。如此要求非常符合安吉（Danny Ainge）的風格，但勇士是否會願意承擔這樣的透支未來，恐怕也是未知數。

從另一個角度來看，勇士若希望把握柯瑞（Stephen Curry）生涯最後光輝歲月，尋求兩三年內再次奪冠的可能性，或許就必須認真考慮放棄庫明加、波傑姆斯基等小將，但馬卡南是否為勇士最重要的那一塊基石，恐怕就見仁見智了。

勇士在今年自由市場走了兩名老將湯普森（Klay Thompson）和保羅（Chris Paul）；引進了希爾德（Buddy Hield）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、安德森（Kyle Anderson），陣容呈現一番新氣象。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

相關新聞

奧運籃球／美國男籃6分險贏澳洲 詹姆斯：很好的考驗

球風剽悍的澳洲男籃，向來都不畏懼與眾星雲集的美國隊硬碰硬，包括在2019年和2021年都曾擊敗過對手，這畫面在阿布達比的熱身賽又一次差點上演。 美國隊即便在第三節一度領先24分，但之後遭遇到澳洲

奧運籃球／稱雷納德退訓是美國隊獨斷決定 快艇總裁坦言失望

美國男籃在上周宣布將快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）替換改由塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White...

NBA／不當得分後衛了！K湯扛先發小前鋒 獨行俠保證上場時間

前勇士球星「K湯」湯普森（Klay Thompson）轉戰獨行俠，不過根據消息指出，下賽季他將不擔任得分後衛，而是小前鋒。 湯普森自2011年進入NBA後便一直擔任得分後衛，不過據NBA記者查拉

NBA／傳勇士報價馬卡南方案遭拒絕 爵士想要兩大潛力戰將

在爵士今夏兜售高砲塔馬卡南的過程中，勇士無疑是最積極的一隊。不過根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士開出的報價遭到打槍，因為爵士認為籌碼不夠多，

NBA／直接省下400萬美元！黃蜂1年合約重新簽回小柯瑞

黃蜂今夏為節省開支，決定裁掉柯瑞（Stephen Curry）弟弟小柯瑞（Seth Curry），不過今天有消息傳出，今天黃蜂以1年合約重新簽下小柯瑞。 根據知名記者沃納羅斯基（Adrian W

NBA／抨擊詹姆斯像獨裁者 前綠衫軍中鋒：沒人想跟他同隊

當詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）以第二輪55順位加入湖人且收到一份4年790萬美元保障合約時，引起了不少議論。前NBA球員費里登（Enes Kanter F

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。