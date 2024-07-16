NBA／傳勇士報價馬卡南方案遭拒絕 爵士想要兩大潛力戰將

在爵士今夏兜售高砲塔馬卡南的過程中，勇士無疑是最積極的一隊。不過根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士開出的報價遭到打槍，因為爵士認為籌碼不夠多，希望勇士能夠繼續擴增「交易包」。

勇士原先提出一份以穆迪（Moses Moody）、多個首輪選秀權、多個選秀權互換以及多個二輪選秀權的交易方案，但爵士認為這樣的報價誘因不夠；如果想拿下「芬蘭一哥」，勇士需要再加上庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）兩位年輕小將。

查拉尼亞更提到，相較於庫明加，爵士顯然對波傑姆斯基更感興趣，如果勇士願意出後者，那麼加上至少3個首輪、3個二輪和3個首輪互換，是可以接受的空間。如此要求非常符合安吉（Danny Ainge）的風格，但勇士是否會願意承擔這樣的透支未來，恐怕也是未知數。

從另一個角度來看，勇士若希望把握柯瑞（Stephen Curry）生涯最後光輝歲月，尋求兩三年內再次奪冠的可能性，或許就必須認真考慮放棄庫明加、波傑姆斯基等小將，但馬卡南是否為勇士最重要的那一塊基石，恐怕就見仁見智了。

勇士在今年自由市場走了兩名老將湯普森（Klay Thompson）和保羅（Chris Paul）；引進了希爾德（Buddy Hield）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、安德森（Kyle Anderson），陣容呈現一番新氣象。