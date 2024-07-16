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NBA／直接省下400萬美元！黃蜂1年合約重新簽回小柯瑞

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂1年合約重新簽回小柯瑞。 路透社
黃蜂1年合約重新簽回小柯瑞。 路透社

黃蜂今夏為節省開支，決定裁掉柯瑞（Stephen Curry）弟弟小柯瑞（Seth Curry），不過今天有消息傳出，今天黃蜂以1年合約重新簽下小柯瑞。

根據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，黃蜂本就有打算與小柯瑞續約，但小柯瑞上個休賽期和獨行俠簽下一紙兩年800萬美元合約，其中第2年是非保障。黃蜂要在下賽季合約生效前先將小柯瑞裁掉，接著在自由市場開啟後重新簽訂一份合約才能省下第2年400萬美元的非保障合約開支。

雖然黃蜂有意續前緣，但雙方遲遲未有消息，直到今天傳出黃蜂將以1年合約簽下小柯瑞，讓小柯瑞順利「重返」黃蜂。小柯瑞上賽季中被獨行俠送往夏洛特，但僅出賽8場就因為傷勢問題宣布賽季提前報銷。這8場比賽中他場均得到9分、2籃板1.8助攻，其中3分命中率32.1％是近10季中新低，表現並不理想。

上賽季黃蜂21勝61負位居東區倒數第3，已經連續8年無緣季後賽。新賽季他們期待傷癒歸來的老將小柯瑞能帶給黃蜂板凳深度，也能成為這支年輕球隊的後盾。

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