NBA／不當得分後衛了！K湯扛先發小前鋒 獨行俠保證上場時間

前勇士球星「K湯」湯普森（Klay Thompson）轉戰獨行俠，不過根據消息指出，下賽季他將不擔任得分後衛，而是小前鋒。

湯普森自2011年進入NBA後便一直擔任得分後衛，不過據NBA記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目《PatMcAfeeShow》上提到，湯普森新賽季將擔綱獨行俠先發小前鋒，且會獲得「保證上場時間」。

大傷歸來的他狀態不穩定，上賽季也是他自新秀年後第一次從板凳出發。湯普森上賽季共出賽77場，其中有14場替補，平均上場29.7分鐘，是他生涯第三低的數據，並且場均僅17.9分，是自2012-13賽季以來最低的場均得分，因此他希望能在下賽季得到穩定上場時間與先發位置。

獨行俠上賽季闖入總決賽，可惜未能擊敗塞爾蒂克登頂，這次休賽期迎來湯普森，擅長無球跑動的特點能和需要大量持球的唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）契合，一手穩定三分也能替團隊拉開進攻空間。

就算湯普森上賽季三分命中率有所下滑，但也接近4成的水準，且他上季接球投籃的三分球出手次數和命中數仍位居聯盟球員中第3高。除此之外，湯普森擁有豐富的總冠軍賽經驗，能起到教導年輕小將的作用。