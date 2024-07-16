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NBA／抨擊詹姆斯像獨裁者 前綠衫軍中鋒：沒人想跟他同隊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
先前引發不少話題的費里登(右)，近期抨擊了詹姆斯。 美聯社
先前引發不少話題的費里登(右)，近期抨擊了詹姆斯。 美聯社

當詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）以第二輪55順位加入湖人且收到一份4年790萬美元保障合約時，引起了不少議論。前NBA球員費里登（Enes Kanter Freedom）就抨擊，這反映了詹姆斯就是一個「獨裁者」，控制球隊也掌控媒體。

費里登在接受採訪時直言，布朗尼可能是個好孩子，「但他還沒好到可以打NBA。」湖人之所以要挑選他，單純就是因為他是詹姆斯的兒子；而湖人新主帥選擇了瑞迪克（JJ Redick），原因也是出於詹姆斯。

「沒有球員願意跟詹姆斯一起打球。市場上有這麼多自由球員，沒人願意跟他同隊，因為他們知道原因就出在詹姆斯身上。當湖人面臨失敗賽季時，詹姆斯會把問題歸咎於推給某個球員，好比衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。所以詹姆斯不是一個好隊友。」費里登說。

費里登也批評道，詹姆斯掌控著媒體和話語權，這也是沒人想跟他打球的原因。「詹姆斯就像是NBA的獨裁者。他控制媒體，掌控輿論論述；如果你違背他的想法，你就會被交易掉。這種事大家都知道。」

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