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NBA／休賽季對警方說謊被逮捕 佩恩一年底薪加盟尼克

聯合新聞網／ 綜合報導
佩恩。 路透
佩恩。 路透

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克與佩恩（Cameron Payne）簽下1年310萬美元底薪合約。

現年29歲的佩恩上季效力公鹿，後來被交易到76人隊，總共出賽78場，平均得到7.4分2.6助攻，三分命中率39%。

尼克剛與主力控衛布朗森（Jalen Brunson）延長合約，麥克布萊德（Miles McBride）預計是替補控衛，如今和佩恩簽約，二輪新秀控衛科萊克（Tyler Kolek）上場時間可能不多，目前尼克正式球員名單達13人，禁區仍有缺口。

佩恩生涯陸續效力雷霆、公牛、騎士、CBA山西隊、太陽、公鹿和76人，今年休賽季在亞利桑那與女友吵架後報警，卻對警方報假名而遭到逮捕，不過沒多久就被釋放。佩恩即將和過去一同在太陽打拼的布里吉斯（Miles Bridges）重逢，他也發IG限時動態，分享兩人練球畫面。

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