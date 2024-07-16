奧運籃球／美國男籃險象環生6分小贏澳洲 詹姆斯：很好的考驗

球風剽悍的澳洲男籃，向來都不畏懼與眾星雲集的美國隊硬碰硬，包括在2019年和2021年都曾擊敗過對手，這畫面在阿布達比的熱身賽又一次差點上演。

美國隊即便在第三節一度領先24分，但之後遭遇到澳洲強力反撲，從第三節後段到第四節，本身搭配默契不足，失誤不斷，加上內線遭受衝擊，全場讓澳洲在油漆區拿到68分之多，到了比賽最後時刻美國隊甚至被追到個位數分差，迫使總教練柯爾（Steve Kerr）必須喊暫停來因應。

最終靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）兩記關鍵三分球、布克（Devin Booker）的跳投與4次罰球，美國隊仍是驚險地以98比92拿下勝利。

相較於前一場對加拿大的狀況，美國隊整體進攻和組織流動，乃至於外線都算是漸入佳境。戴維斯（Anthony Davis）在短短18分鐘內攻下17分14籃板，戴德華（Anthony Edwards）扛先發後首節的強勢表現，整場比賽拿下14分展現出他的破壞力，詹姆斯（LeBron James）與泰托姆（Jayson Tatum）的鋒線組合充滿能量等，這些都看得出美國隊衛冕金牌的優勢。

澳洲男籃發揮堅強團隊戰力。 路透社

但不可否認地，團隊高達18次失誤、進攻籃板的缺陷，防守端的漏洞，團隊溝通默契欠缺，一再都讓美國隊的比賽險象環生。特別是在世界列強實力早已大幅升級的情況下，美國隊想要達成金牌5連霸的壯舉勢必得更進一步武裝心態。

談到美國隊第三節和最後幾分鐘的糟糕表現，布克表示，「這不會讓我們贏得金牌。」柯爾則認為球隊必須吸取教訓，「我們需要在很短時間內去適應國際比賽，成為一個更好的團隊是需要時間，這對我們來說是很好的教訓。現在就發現問題總比之後要來得好。」至於詹姆斯在走回休息室時也直言，「這是很好的考驗。」

“Good test!”



LeBron James and Team USA walk off after a victory over Australia 🗣️



(via @NBA) pic.twitter.com/yQ9KGVi1pX — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年7月15日

國際賽殺神杜蘭特（Kevin Durant）依然因傷缺席，布克此役拿到16分，詹姆斯10分3籃板3助攻，安比德（Joel Embiid）10分5籃板，阿德巴約（Bam Adebayo）也有10分進帳；柯瑞（Stephen Curry）手感不佳，6投1中僅得3分。

澳洲方面，首度出征奧運的吉迪（Josh Giddey）繳出17分8籃板7助攻的全能表現，蘭德爾（Jock Landale）更是轟進20分7籃板6助攻。

先前美國隊在慢熱的情況下，後來居上以14分之差擊敗加拿大，在險勝澳洲之後，接下來美國隊將迎接第3場熱身賽的強敵塞爾維亞。而在今天比賽中，這位三屆年度MVP中鋒也現身在觀眾席上觀看，引發球迷的驚呼。