NBA／穆雷2億美元合約奧運後搞定 金塊主管：無需太多協商

金塊二哥穆雷（Jamal Murray）下賽季將迎來合約年，球隊預計以4年2.09億美元（約新台幣68億）的頂薪價碼續約，不過兩方結果遲遲未定。消息指稱奧運後才會上談判桌，而對此球隊總管布斯（Calvin Booth）表示「有信心。」

上賽季結束後，穆雷便披上加拿大球衣出賽奧運，因此至今遲遲沒有進行合約相關事務。不過，布斯並不擔心穆雷會離開金塊，他在接受《SiriusXM NBA Radio》訪問時透露，預計將在奧運後與穆雷續約，「我想這應該是很簡單的事情，我不認為需要太多的協商。」

布斯表示，穆雷過去8年一直是金塊的核心之一，球隊相當願意和穆雷攜手走下去。布斯也尊重他參加奧運的決定，因此目前不打擾穆雷。布斯相信奧運結束後，雙方可以輕鬆完成新合約。

穆雷整個賽季都受到腿部傷勢影響，僅出賽59場，不過平均上場31.5分鐘能拿下21.2分外帶6.5助攻和4.1籃板，是球隊重要的第二進攻點，也是2023賽季的奪冠功臣，因此金塊仍打算以頂薪續約。穆雷自己則曾經在接受《丹佛郵報》採訪時表示，時機到的時候，自然會水到渠成，他也提到目前把重心都放在奧運，合約的事情暫時沒有放在心上。