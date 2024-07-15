NBA／貝佛利自曝收到「歷史級」合約 考慮轉戰歐洲籃壇

「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）尚未找到新東家，他今天自曝有歐洲球隊給他「歷史級」合約，正在考慮下賽季是否留在NBA。

貝佛利自家節目《Pat Bev Pod》社群帳號發文寫道，「貝佛利正在NBA底薪合約和歐洲歷史級合約之間做選擇。」

據《Basketnews》報導，以色列球隊「Hapoel Shlomo Tel Aviv」對貝佛利有興趣，該隊總教練德達斯（Stefanos Dedas）非常了解貝佛利，兩人曾在2011-12賽季於希臘球隊奧林匹亞科斯合作過。

貝佛利在2009年NBA選秀大會第42順位被湖人隊選中，不過他選擇先到歐洲打球，直到2013年才和火箭隊簽約開啟NBA生涯，效力過火箭、快艇、灰狼、湖人、公牛、76人和公鹿，去年出賽73場，平均6.2分3.3籃板2.9助攻，三分命中率33.7%。