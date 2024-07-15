NBA／尼克禁區戰力仍有缺口 傳希望續留長人阿丘瓦

尼克休賽季發動交易得到布里吉斯（Mikal Bridges）並續留阿努諾比（OG Anunoby），但也失去禁區大將哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）。為了填補油漆區戰力，球隊希望能夠續留長人阿丘瓦（Precious Achiuwa）。

阿丘瓦上季被暴龍交易到紐約後，一共出賽49場，其中18場擔任先發，繳出場均7.6分6.6籃板1.1阻攻的表現，但他在休賽季拒絕630萬美元的合格報價，成為自由球員，至今尚未決定新賽季要效力哪支球隊。

尼克目前陣中只有羅賓森（Mitchell Robinson）和西姆斯（Jericho Sims）兩位長人，即使加上藍道（Julius Randle），整體內線戰力還是有一些欠缺；羅賓森上季因傷只出賽31場，平均上場24.8分鐘，得到5.6分8.5籃板1.2抄截1.1阻攻。

據《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，尼克目前持續和阿丘瓦保持聯繫，同時也和其他球隊商討交易高薪資老將中鋒的可能性。先前報導指出，尼克試圖拿兩個首輪選秀權報價凱斯勒（Walker Kessler），不過卻遭爵士拒絕。