NBA／回應馬祖拉致謝之情 矮湯：我是塞爾蒂克奪冠墊腳石

雖然從2017年後就離開塞爾蒂克，但「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）近期受訪時，表示自己是「塞爾蒂克奪冠墊腳石。」

湯瑪斯在2017~18賽季被塞爾蒂克交易至騎士，從此開始流浪各球隊，最終淡出聯盟。直到今年3月與太陽簽約，睽違兩年後再次站上NBA舞台，但僅出賽6場後就被裁掉。他在塞爾蒂克打出生涯代表作，最後1年場均33.8分鐘能繳出28.9分、5.9助攻和2.7籃板，被譽為「地表最強175」。雖然最後因傷離開塞爾蒂克，但湯瑪斯仍時常表達對波士頓的感謝與熱愛。

而今年塞爾蒂克拿下總冠軍，教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在受訪中曾提到前球員們也是奪冠的重要角色。對此，湯瑪斯在接受《SB Nation》記者達澤爾（Noa Dalzell）採訪時說道：「我了解我是塞爾蒂克奪冠路的墊腳石，這感覺很神奇，即使我不是這支冠軍隊伍的一部份，但我有成為造就他們今天成就的拼圖。」

I asked Isaiah Thomas about the sentiment that past Celtic greats were part of the 2024 championship:



“I understand it. I was a stepping stone in the right direction — and that’s still an amazing feeling.”



“I’ll always have love for the city of Boston and for the organization.” https://t.co/H1hSZTqR9a pic.twitter.com/y64q8X9gX1 — Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzellNBA) 2024年7月14日

最後湯瑪斯再次對塞爾蒂克和波士頓表達感謝，「我還是對波士頓這座城市有愛、對塞爾蒂克有愛，我也超級感謝他們給我的愛。」