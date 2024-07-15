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NBA／公牛重建欲拆拉文、佛西維奇 美媒：沒有球隊想要

聯合新聞網／ 綜合報導

芝加哥公牛連兩年止步附加賽，休賽季他們展開重建，接下來打算賣拉文（Zach LaVine）和佛西維奇（Nikola Vucevic），但沒有球隊想要。

公牛將大鎖卡盧索（Alex Caruso）交易到雷霆隊，換回澳洲新星吉迪（Josh Giddey），也導致德羅展（DeMar DeRozan）決定出走，公牛透過先簽後換將他送去國王隊，得到後衛杜阿爾特（Chris Duarte）、兩個第二輪選秀權和部分現金。

「芝加哥太陽報」記者考利（Joe Cowley）指出，公牛休賽季傾向重建，拉文的交易談判沒有任何進展，基本上沒有球隊能吸收拉文的大合約，佛西維奇交易市場從來沒出現，其他球隊對接收這名中鋒的合約持謹慎態度。

拉文上季因傷只打25場，平均得到19.5分5.2籃板3.9助攻，5年2.15億美元合約要到2026-27年賽季結束後才到期。至於佛西維奇上季出戰76場，平均18.0分10.5籃板3.3助攻，3年6000萬美元合約則是在2025-26年賽季到期。

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Nikola Vucevic Zach LaVine 公牛

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