NBA／球哥2.0？夏聯三分12投0中 布朗尼調整投籃動作引熱議

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）在夏季聯賽手感冰冷，出賽3場三分球累積12投0中，引起球迷與媒體質疑。今天湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）便在社群上曬出湖人訓練片段，並寫道：「在三分球訓練中，布朗尼試著將球維持在高點後出手。」

影片中布朗尼在接球後並未沉球，而是直接在頭頂投出三分，與比賽時完全不同的姿勢引起球迷爭議。有球迷認為布朗尼還是需要先練習正常的三分球出手，也有人表示應該要在比賽節奏中訓練，更有球迷調侃布朗尼將成為「鮑爾（Lonzo Ball）2.0」。

Bronny James working on keeping the ball high and just going into his shooting motion on catch-and-shoot 3s pic.twitter.com/HvUvSfWz4I — Jovan Buha (@jovanbuha) 2024年7月14日

事實上，聯合試訓中布朗尼的三分球測試25投19中，同屆新秀排名第2，但訓練跟比賽畢竟不同，也讓布朗尼開始調整投籃姿勢。而對於比賽時手感不理想，布朗尼說道：「我會去看比賽錄影，看看我一直在做的事情和我應該關注的事情。」他也進一步表示，就算手感很差，在得到空位時還是不會猶豫，「我一直專注於盡我所能去打球，無論得到什麼空位，我都會出手。」

雖然兒子狀態低迷，但詹姆斯認為重點是持續成長，他說道：「我只希望他（布朗尼）持續從練習、影片會議和個人訓練中成長。你無法把夏季聯賽的所有數據帶到賽季裡，所以他唯一該做的就是變得愈來愈好。」