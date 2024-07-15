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NBA／杜蘭特對父子同台不感興趣 稱蕾哈娜進場會讓他分心

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左2)、蕾哈娜(右1)。 美聯社
杜蘭特(左2)、蕾哈娜(右1)。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）即將和大兒子布朗尼（Bronny James）同場打球，引發許多討論，杜蘭特（Kevin Durant）受訪時直言，自己對「父子同台」不感興趣。

布朗尼夏季聯賽表現不佳，被許多球迷質疑沒打NBA的能力，杜蘭特最近在節目上被問到父子同台的話題，他說，「我會和很多NBA父子檔比賽，布瑟（Carlos Boozer）和亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的兒子也快要進聯盟了，我最終會有自己的孩子，但和自己孩子一起打球不是我想要做的事。」

杜蘭特目前35歲仍是單身，就算他現在找到對象並生下小孩，20年後的他肯定也打不動NBA，他在訪問中強調沒對象是因為不想交女友，而不是找不到。

杜蘭特曾表示想喝影星「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）的洗澡水，這次訪問則談到流行樂天后蕾哈娜（Rihanna），杜蘭特表示，「如果觀眾席有壞蛋肯定會分心，有名人在場邊，肯定會想知道他們是誰。當蕾哈娜走進場時，我很難不去注意她。」

蕾哈娜過去經常出現在NBA場邊，不過她是詹姆斯的死忠球迷，曾在2017年總冠軍賽期間，對杜蘭特噴垃圾話。

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