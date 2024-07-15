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NBA／迎來合約年！談庫明加有望大爆發 勇士總管：期待他的未來

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士總管小鄧利維對庫明加第4年表現十分期待。 美聯社
勇士總管小鄧利維對庫明加第4年表現十分期待。 美聯社

勇士3年級新星庫明加（Jonathan Kuminga）即將迎來新秀的最後一個合約年，上個賽季他打出職業生涯最好表現從而證明身手和巨大潛力，這讓勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）也對他在第4年表現充滿期待。

庫明加是在2021年選秀會上被勇士以首輪第7順位選中，上季出賽74場中有46場先發，場均26.4分鐘可以得到16.1分、4.8籃板和2.2助攻。相比過去兩年，庫明加場均增加將近7分，命中率也上看5成3，進步有感，也順利得到總教練柯爾（Steve Kerr）和隊友的信任。格林（Draymond Green）曾經單獨點名庫明加，並提到他的進步對勇士貢獻極大，甚至說過庫明加不能被交易。

管理層方面，小鄧利維對庫明加抱持高度期待，他說道：「球員通常第3或第4年會迎來爆發，這也是我們對庫明加的期望。他真的花了很多心力在訓練，尤其是這個夏天。他近幾年不斷進步，跟著柯瑞（Stephen Curry）和格林學習，我們有預感今年就是他大爆發的一年，相當期待他的未來。」

庫明加本人也提出未來展望：「繼續做我上賽季該做的事，把我的攻防兩端都再進化到下個層級，讓球隊能依賴我投出關鍵球，並且贏下勝利和變得更好。」根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）表示， 庫明加今夏有機會與勇士提前續約，並有機率得到5年1.36億到1.5億美元的合約，但勇士仍有可能將庫明加作為交易籌碼，詳細情況還需等待勇士管理層動作。

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