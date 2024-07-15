NBA／勇士交易頻傳！庫明加也恐成籌碼 柯爾：除了柯瑞

勇士今夏動作頻傳，在送走二當家湯普森（Klay Thompson）和老將保羅（Chris Paul）後勇士迎來希爾德（Buddy Hield）、安德森（Kyle Anderson）和梅爾頓（De'Anthony Melton）等優質綠葉球員。而自家球員不斷更動，年輕小將陷入交易傳聞等讓總教練柯爾（Steve Kerr）在受訪中說道：「任何人都是談判籌碼。」

舊金山地方電台《95.7 The Game》訪問柯爾時，提到近年勇士積極培養的小將庫明加（Jonathan Kuminga）也可能被交易。對此柯爾表示：「聯盟中只有極少數球員不會被放上交易談判桌，像是柯瑞（Stephen Curry），但除此之外所有人都可能成為談判的一部分。」

柯瑞已邁入生涯尾聲，勇士希望能把握機會，再衝擊爭冠行列。為此制服組積極尋找球員交易，但包括希爾德等皆屬於角色球員，且西區各隊也紛紛做出補強，勇士當前的陣容恐怕不足以完成目標，而爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）目前是勇士積極觀望的對象。不過，若馬卡南在8月6日與爵士續約，勇士就得等到新賽季交易截止日才有機會得到馬卡南，但凡延後一天都會導致馬卡南無法被交易，留給勇士的時間已經不多。

勇士與爵士雙方談判最大的問題在於包裹中是否包含新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski），但目前還有其他球隊想爭奪馬卡南，雙方之間的談判遠比想像中更複雜。