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多年來首次直接交談！川普遇刺後拜川通話 消息人士：充滿尊重

NBA／奧運在即川普遇襲 美男籃總教練、球星柯瑞籲團結

中央社／ 阿布達比14日綜合外電報導
柯瑞備戰奧運。 路透
柯瑞備戰奧運。 路透

即將獲得美國共和黨提名競選總統的前總統川普（Donald Trump）13日遭暗殺未遂後，美國男籃奧運代表隊總教練柯爾及明星控衛柯瑞今天呼籲全國團結。

法新社報導，美國男籃代表隊已移師阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）備戰巴黎奧運，柯爾（Steve Kerr）今天在當地告訴記者，想到事件後果就覺得「可怕」。

柯爾說，這「實在是恐怖又難過的場面」，「這一天讓我國士氣如此低落」。

他接著說：「這不僅是我國政治分歧，也是我國槍枝文化的又一個實例。一個20歲的人拿AR-15（步槍），試圖射殺前總統。」

美國職籃NBA金州勇士隊控衛柯瑞（StephenCurry）則說，11月總統大選前的政治情勢令人沮喪，「就總體而言，這顯然是個讓人非常傷心的時刻」。

路透社報導，柯爾提倡槍枝管制，與柯瑞都是直言不諱的川普批評者。

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