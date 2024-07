NBA／76人持續升級陣容深度 簽回老控衛羅瑞、馬丁

今夏順利簽下喬治(Paul George)的費城76人,重新建構三劍客組合,同時簽下葛登(Eric Gordon)和佐蒙德(Andre Drummond)兩名老將,以及熱火悍將馬丁(Caleb Martin),並順利續留了烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)和馬克西(Tyrese Maxey),打造出足以衝擊東區霸權的嶄新勢力。

不僅如此,76人依然持續升級陣容。據報導,76人先是用一年老將底薪約330萬美元簽回羅瑞(Kyle Lowry),後續和狀元名將之後的馬丁(Kenyon Martin Jr.)達成2年1600萬美元的續留合約,進一步增添板凳深度。

Portland Trail Blazers forward Jabari Walker, left, shoots as Los Angeles Clippers forward Kenyon Martin Jr. defends during the second half of an NBA basketball game Wednesday, Oct. 25, 2023, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill) 美國聯合通訊社

上季被快艇交易到費城的馬丁,上場時間有限,進入休賽季後,他決定投入自由市場,可惜有興趣的球隊不多;不過76人仍開出比他上過去4年總和還高的年薪合約,也算是小有收穫。對照他在球隊的重要性,也有一些76人球迷質疑這份合約似乎是開太大了。

據《HoopsHype》記者斯卡托(Michael Scotto)的說法,76人有可能會將馬丁放進先簽後換的交易討論之中,試圖去引進一名前鋒;如此一來,馬丁的合約就多了一些想像空間。