NBA／76人持續升級陣容深度 簽回老控衛羅瑞、馬丁
今夏順利簽下喬治（Paul George）的費城76人，重新建構三劍客組合，同時簽下葛登（Eric Gordon）和佐蒙德（Andre Drummond）兩名老將，以及熱火悍將馬丁（Caleb Martin），並順利續留了烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和馬克西（Tyrese Maxey），打造出足以衝擊東區霸權的嶄新勢力。
不僅如此，76人依然持續升級陣容。據報導，76人先是用一年老將底薪約330萬美元簽回羅瑞（Kyle Lowry），後續和狀元名將之後的馬丁（Kenyon Martin Jr.）達成2年1600萬美元的續留合約，進一步增添板凳深度。
上季被快艇交易到費城的馬丁，上場時間有限，進入休賽季後，他決定投入自由市場，可惜有興趣的球隊不多；不過76人仍開出比他上過去4年總和還高的年薪合約，也算是小有收穫。對照他在球隊的重要性，也有一些76人球迷質疑這份合約似乎是開太大了。
據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的說法，76人有可能會將馬丁放進先簽後換的交易討論之中，試圖去引進一名前鋒；如此一來，馬丁的合約就多了一些想像空間。
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