NBA／相信杜蘭特可以趕上奧運 柯爾：我們沒有B計畫

已移師到阿布達比的美國男籃奧運代表隊，今天在團隊訓練時依舊少了「死神」杜蘭特（Kevin Durant），他持續因為小腿拉傷而缺席，不過總教練柯爾（Steve Kerr）並不擔心，強調「我們沒有B計畫。」

根據路透社報導，現年35歲的杜蘭特，是美國男籃奧運代表隊陣中，唯一擁有3面奧運金牌的名將，而他在過去3屆奧運中（2012倫敦奧運、2016里約奧運、2020東京奧運），分別以19.5分、19.4分、20.7分成為大會得分王。

不僅如此，杜蘭特還在總得分435分、平均得分19.8分、總投籃命中數146個、總三分球命中數74個、總罰球命中數69個等，都高居美國奧運男籃隊之冠。

只不過自從巴黎奧運的美國男籃隊組軍後，杜蘭特就因為小腿拉傷的問題缺席練球，而首戰對加拿大的熱身賽自然也沒有登場。

總教練柯爾在接受美國媒體訪問時說：「我知道還有一段時間可以來決定我們最終的陣容，所以這個時刻還沒什麼好說的。杜蘭特一直都不是個問題，他有在做一些個人訓練，所以我們僅將他列為每日觀察名單。」

美國男籃之前已經有效力於洛杉磯快艇的雷納德（Kawhi Leonard）因傷退出，改由波士頓塞爾蒂克的雙能衛懷特（Derrick White）替補，他也在今天到了阿布達比和球隊會合。

面對外界疑慮，柯爾肯定表示，這兩者情況不一樣，「對於杜蘭特的狀態，我們沒有B計畫。」