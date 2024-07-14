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WNBA／聯盟龍頭祭4人包夾 菜鳥里斯連15場雙十紀錄中斷

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
天空隊超級新秀里斯終止連續15場雙十的紀錄。 法新社
天空隊超級新秀里斯終止連續15場雙十的紀錄。 法新社

WNBA芝加哥天空隊超級新秀里斯（Angel Reese）今天面對聯盟龍頭紐約自由人隊全場13投僅3中，只得到8分16籃板，終止連續15場雙十的紀錄。雖然紀錄中斷，但里斯已經寫下屬於自己的歷史。

自由人隊的神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）此戰攻下28分，帶領球隊以81比67拿下勝利，目前球隊強勢取得20勝4敗，戰績持續在聯盟獨走。

里斯手感低迷，多次籃下有機會卻沒能把握，導致只拿到8分；特別是比賽最後讀秒階段，儘管雙方比分已經拉開，勝負底定，不過面對亟欲取分的里斯，自由人隊不惜動用4人夾擊，迫使里斯只能把球甩出底線，完全不給菜鳥有延續紀錄的機會。

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