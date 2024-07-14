NBA／媒體曝杜蘭特腿傷恢復仍存疑 FMVP布朗成替代人選

眾星雲級的美國男籃結束在拉斯維加斯的集訓與熱身賽後，目前已經抵達阿布達比，將和澳洲、塞爾維亞兩支勁旅進行熱身賽。

《The Athletic》的記者瓦爾登 (Joe Vardon)更新了目前球員狀態，原本左小腿拉傷的杜蘭特（Kevin Durant）看起來傷勢仍有疑問，不排除會退出國家隊，屆時新任FMVP布朗（Jaylen Brown）可能會成為替代人選。

杜蘭特已經連續兩周缺席所有訓練，能否趕在巴黎奧運開打前回歸，看起來還沒有一個確切的答案。先前雷納德（Kawhi Leonard）已經因為膝傷問題退出美國男籃，改由懷特（Derrick White）頂替。瓦爾登認為，美國隊在杜蘭特身上可能也會面臨類似續留雷納德與否的抉擇。

對於美國隊來說，國際賽鬼神杜蘭特的重要性不言而喻，他無解且無死角的進攻模式，是美國能夠在2016年里約奧運和2020年東京奧運能夠殺出重圍的關鍵。

對於杜蘭特的傷勢疑問，總教練柯爾（Steve Kerr）仍抱持樂觀態度。「我知道我們仍需要數週時間來磨合陣容，所以我們需要耐心等待。目前還沒有討論過關於KD的應變計劃，我們樂觀估計他會沒事的。」

美國男籃在16日和18日分別打完澳洲、塞爾維亞後，將會從阿布達比飛往倫敦，並在21日、23日與南蘇丹、德國進行最後的熱身賽。美國隊小組賽首戰將在28日對上塞爾維亞。