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奧運籃球／MVP約柯奇少幫手 熱火前鋒骨折無緣出征巴黎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
效力熱火的前鋒約維奇(右)因傷無緣出征奧運。 美聯社
效力熱火的前鋒約維奇(右)因傷無緣出征奧運。 美聯社

有3屆NBA年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，去年世界盃打下亞軍，月底開幕的巴黎奧運也成可能捍衛美國「夢幻隊」的隊伍之一，但效力熱火隊的前鋒約維奇（Nikola Jovic）因腳踝骨折必須退出塞爾維亞國家隊，讓約柯奇少了一位幫手。

外媒《EuroHoops.net》已報導約維奇沒有隨隊，將缺席塞爾維亞和法國的熱身賽；《Meridian Sport》再報導，約維奇是季外訓練時受傷，原本希望能在奧運前即時復原，但看來身體狀況不允許，讓他將缺席挑戰五環聖殿的機會。

年僅21歲的約維奇身高208公分，上季先發出賽38場，場均7.7分、4.2籃板，但季後賽提升到9.4分、6.6籃板，展現潛能。在去年世界盃，約維奇場均也有10.1分貢獻。

塞爾維亞在巴黎奧運男籃分組中和美國隊、波多黎各和南蘇丹同處C組；美國和塞爾維亞的話題對決排在28日，奧運前兩隊17日將先在阿布達比的表現賽先碰頭。

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