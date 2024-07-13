NBA／對布朗尼防守寄予厚望 湖人主帥拿雷霆大鎖當模板

備受關注的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James），夏季聯賽3場比賽下來場均得到5分，投籃命中率23.1%，三分球更是12投0中，湖人也吞下4連敗。儘管如此，新主帥瑞迪克（JJ Redick）仍提醒布朗尼，不要太過糾結於結果，而是要好好享受過程，更強調他是球隊未來發展計畫的重點。

「我認為他應該放下對於結果的憂慮，享受打球的過程。在制定未來計畫時，我們非常重視球員的發展，布朗尼顯然是一個需要這樣過程的球員。他要學習去享受這個過程。」瑞迪克說。

對於布朗尼投籃嚴重低迷的問題，瑞迪克表示他告訴布朗尼應該專注於防守端，更拿出雷霆大鎖多特（Luguentz Dort）為例。

「我跟他有過多次談話。我告訴他應該要專注於防守，我不在意他吞下10次犯規，或是被人過掉，我希望他能一直對控球施壓。你可以看到美國男籃和加拿大熱身賽中，多特在場上的防守影響力，我相信布朗尼會成為像那樣的球員。」

布朗尼雖然進攻端表現不盡人意，但3場比賽送出5抄截3阻攻，還是有展現出自己的球風特色。