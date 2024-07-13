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NBA／盼新援手補湯普森空缺 總管打包票：柯瑞終身勇士人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(左)和庫明加。 路透社
柯瑞(左)和庫明加。 路透社

勇士在今年休賽季雖然走了4冠功臣湯普森（Klay Thompson）和老牌指揮官保羅（Chris Paul），但希爾德（Buddy Hield）、安德森（Kyle Anderson）、梅爾頓（De'Anthony Melton）3位好手的加盟，仍將帶給球隊新氣象。

總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）談起補強時，直言希望這3位表現出色的球員能夠填補湯普森的空缺。「希爾德的外線火力、梅爾頓的投籃和防守，加上我們爭取進來的安德森，他們都是在攻守兩端能做出貢獻的球員。」

小鄧利維表示，「湯普森離開後，我們找了具備外線能力的球員進場；目前球隊陣中有多名球員都可以在外圍投籃，我們需要補上湯普森之前的產量。球隊現在有14人，團隊薪資也超過第一道薪資硬上限，這會增加補強難度。我喜歡現在球隊的陣容，但我們仍會想辦法持續提升，探索各種可能性。」

小鄧利維認為球隊一直以來對於自己選上的人都會努力去留下來，包括柯瑞（Stephen Curry）、湯普森、格林（Draymond Green），甚至波爾都是如此，「我們都會和他們續約，雖然有的人現在已經離開。所以我們同樣都很看重庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）的續約問題。」

針對「浪花兄弟」終究拆夥，柯瑞先前也感嘆聯盟世事無常，一切變化太快；柯瑞甚至直言自己也無法保證會終老勇士。柯瑞目前還剩下兩年合約，他有資格賽今夏提前續約。

「我們對此有過討論。但這個夏天我們有很多事情像是選秀、交易、夏季聯賽等等要忙，等這些事情都結束了，我們會再討論這件事情。柯瑞肯定會得到他想要的任何東西。」小鄧利維信誓旦旦表示，「我可以很自信地說，柯瑞終身都會是勇士的球員。」

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