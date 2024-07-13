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NBA／出師不利！金塊首輪新秀初登場 右腳跟腱撕裂恐報銷

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
金塊首輪新秀荷姆斯出師不利，賽季很可能宣告報銷。 美聯社
金塊首輪新秀荷姆斯出師不利，賽季很可能宣告報銷。 美聯社

衛冕失利的丹佛金塊在休賽季又遭逢功臣被挖角的困境，防守悍將凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）新賽季將轉戰魔術；金塊受制於龐大的薪資壓力，最後只用2年1060萬美元簽下來自克羅埃西亞的前鋒薩里奇（Dario Saric）。

但對球隊另一個重大打擊是，今年首輪22順位新秀、6呎9吋中前鋒荷姆斯（DaRon Holmes II）在比賽中不慎右腳跟腱撕裂，賽季還沒開始很可能就宣告報銷。

金塊在今年選秀會上以首輪28順位、第二輪56順位和未來兩個二輪選秀權向上交易，從太陽拿到第22順位的荷姆斯，足見球隊對他的高度期待。在今天荷姆斯夏季聯賽首戰中，總教練馬龍（Michael Malone）更是親自現身觀看子弟兵表現。

荷姆斯上場25分鐘8投4中包含三分球3投全中，拿到11分7籃板1助攻1抄截，不料卻在第四節後段受傷，而且還是右腳跟腱撕裂重傷。荷姆斯離開球場時直接拄著拐杖，並且穿著保護靴，後續傷勢情況仍待球團宣佈。

金塊此戰以78比88敗給快艇，可說是賠了夫人又折兵。快艇陣中擁有兩大傳奇巨星姓名結合的米勒（Jordan Miller）狂砍36分，另一個名字也有超級巨星的布朗（Kobe Brown），則是進帳13分。

在荷姆斯新秀賽季可能全部報銷的情況下，約柯奇（Nikola Jokic）的替補人選僅剩下老邁的喬丹（DeAndre Jordan）和年幼的納吉（Zeke Nnaji），禁區戰力拉警報。

另一方面，馬龍（Michael Malone）在場邊也不免被問到有關凱威爾波普的先發接替人選，他表示，「我們有布勞恩（Christian Braun），但我不會輕易把這個位置給任何人，這會是一場競爭。史特羅瑟（Julian Strawther）和布勞恩都很棒。」

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