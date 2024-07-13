NBA／拓荒者雙向合約名額剩一個 崔永熙續留機會又降低
被中國球迷寄予厚望的201公分前鋒崔永熙，目前正在夏季聯賽征戰，試著可以取得拓荒者球團的肯定。不過根據報導，拓荒者今天已經決定和後衛麥葛文斯（Bryce McGowens）簽下一份雙向合約。
麥葛文斯是在2022年以第二輪40順位加入黃蜂，上季出賽59場，有14場擔任先發，場均得到5.1分1.7籃板0.9助攻，不過他在休賽季遭到裁掉，如今將轉戰波特蘭。
拓荒者先前已經用雙向合約續簽米納亞，如今加上麥葛文斯，球隊只剩下一個雙向合約名額。
拓荒者今天和中國男籃進行比賽，最終以61比42獲勝，崔永熙拿下9分2籃板，至於中國國家隊則是在夏季聯賽吞下4連敗。
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