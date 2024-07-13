NBA／我爸不是詹皇！火箭探花門可羅雀 布朗尼低迷仍遭媒體包圍
先前布朗尼（Bronny James）在夏季聯賽首場表現掙扎之後，父親詹姆斯（LeBron James）還特別提到，夏季聯賽的數據表現不重要，關鍵還是在過程中的持續成長。
不過3場比賽皆擔任先發的結果，布朗尼平均僅得5分，投籃命中率23.1%，其中三分球更是累積12投0中，整體表現不盡人意。即便如此，頂著詹姆斯大兒子加上湖人二輪新秀的光環，布朗尼依然是充滿話題流量，遠遠壓過其他新秀。
《休士頓紀事報》資深記者費根（Jonathan Feigen）在今天湖人慘敗火箭賽後發了一張照片，布朗尼吸引了滿滿媒體圍繞訪問；相比之下，本場比賽繳出23分5助攻4籃板3阻攻1抄截全能數據的探花郎謝普得（Reed Sheppard），其訪問區卻是「門可羅雀」，只有一名記者在等待，旁邊還有一位工作人員在搭話。
談到夏季聯賽的收穫，布朗尼表示：「我每次踏上球場都會變得更好，特別是和年齡比我大的球員比賽時，我會找到我擅長的角色。」
對於慘烈的投籃表現，布朗尼則認為自己一直都在反思和學習。「我會去看比賽影片，想想我一直在做的事情和我應該關注的事情。我一直專注於盡我所能去打球，無論我得到什麼空檔機會，我都會去把握。」
湖人目前在夏季聯賽吞下4連敗，首輪第17順位新秀柯奈特（Dalton Knecht）表現漸入佳境，連續兩場比賽都破20分。
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