NBA／布朗尼3戰三分球12投0中 遭諷連打發展聯盟都不夠格

眾所矚目的二輪菜鳥「皇太子」布朗尼（Bronny James），在今天夏季聯賽先發面對火箭又是14投3中的低迷演出，其中三分球8次出手全落空，得到8分5籃板2抄截3失誤，對比火箭今年探花謝普得（Reed Sheppard）17投9中繳出23分5助攻4籃板3阻攻1抄截的全能演出，呈現出完全不同層級的戰力，最終湖人以80比99慘敗。

湖人自夏季聯賽開打以來，已經連續輸給國王、勇士、熱火、火箭，苦吞4連敗，且每場淨輸分達到15.3分，可說是兵敗如山倒。

Bronny James dunk! Already with 6 points! pic.twitter.com/1P8vFUhzQB — Lakers Empire (@LakersEmpire) 2024年7月12日

布朗尼出賽3場比賽，首戰9投2中拿到4分2籃板2助攻，第2戰3投1中得到3分5籃板3助攻，3場比賽下來，投籃命中率僅23.1%，三分球更是累積12投0中；唯一亮點大概就是累積5抄截3阻攻。

頂著55順位新秀4年790萬美元保障約的身價，布朗尼如此表現也讓網友忍不住大開嘲諷，認為他連發展聯盟都打不了，數據表現完美延續大學場均5分的水準；也有媒體笑稱，「布朗尼創下生涯得分新高」。

湖人陣中首輪第17順位新秀柯奈特（Dalton Knecht）仍是扛著球隊大旗，此戰18投9中包含5記三分球，拿下25分6籃板4助攻。

青年才俊雲集的火箭，不僅是探花郎謝普得表現優異，2年級生惠特摩（Cam Whitmore）也是主宰全場，攻下20分10籃板4助攻4抄截，第3年的龍套後衛威廉斯（Nate Williams）也有17分6籃板的進帳。