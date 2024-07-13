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NBA／季中錦標賽分組出爐 湖人尋求衛冕、浪花兄弟正面對決

聯合新聞網／ 綜合報導
上屆NBA季中錦標賽由湖人隊奪冠，詹姆斯獲得錦標賽MVP。 路透
上屆NBA季中錦標賽由湖人隊奪冠，詹姆斯獲得錦標賽MVP。 路透

原名「NBA季中錦標賽（NBA In-Season Tournament）」的NBA盃（NBA Cup）今天進行分組抽籤，上屆季中錦標賽冠軍湖人隊抽中西區B組，至於被視為死亡之組的西區C組則有勇士、金塊、獨行俠、鵜鶘與灰熊，先前拆夥的浪花兄弟勇士隊柯瑞（Stephen Curry）與獨行俠隊湯普森（Klay Thompson）有望正面對決。

聯盟為提振低迷的例行賽賽事，讓球員找回對比賽的熱忱，自去年首辦季中錦標賽，由湖人擊敗溜馬奪冠，MVP則是當家球星詹姆斯（LeBron James）。今年2月將賽事更名為NBA盃，預計11月12日開打，12月7日結束。

季中錦標賽分組如下：

東區A組：尼克、魔術、76人、籃網、黃蜂

東區A組：公鹿、溜馬、熱火、暴龍、活塞

東區C組：塞爾蒂克、騎士、公牛、老鷹、巫師

西區A組：灰狼、快艇、國王、火箭、拓荒者

西區B組：雷霆、太陽、湖人、爵士、馬刺

西區C組：金塊、勇士、鵜鶘、獨行俠、灰熊

東、西分區各分3組，每組將進行組內單循環賽，每組龍頭晉級淘汰賽，再依據戰績選出東、西分區的第2名獲得外卡名額，共8隊進入淘汰賽。

除總決賽外，盃賽中的場次將列入例行賽成績，聯盟僅公布了各球隊80場的例行賽賽程，剩下兩場為晉級淘汰賽的球隊之間以及小組出局的22支球隊再行安排賽事，總決賽成績則不列入例行賽。

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Klay Thompson Stephen Curry 詹姆斯

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