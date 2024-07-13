NBA／紐約至寶！布朗森降薪提前續約尼克 少賺超過1億美元

二輪選秀出身的布朗森（Jalen Brunson），在今天季後賽的瘋狂表現可說是打出身價；為了幫助尼克能夠更上層樓，布朗森決定提前和尼克達成續約協議，此舉讓他可能少賺了超過1億美元。

根據報導，還剩兩年合約且明年夏天為球員選項的布朗森，和尼克提前簽下4年1.565億美元（約51億台幣）的延長合約，新合約將在2025年啟動，首年薪資為3994萬美元，之後依序為3774萬美元、4054萬美元、4333萬美元，其中最後一年為球員選項。

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- Ability to keep own players pic.twitter.com/qgVANzaiNk — Bobby Marks (@BobbyMarks42) 2024年7月12日

布朗森如果再等一年談續約，他的起薪將能達到4639萬美元，而且最高可以簽下5年2.69億美元的頂級合約，兩筆合約總額相差了將近1.13億美元。

連續兩年幫助尼克打進季後賽第二輪的布朗森如此大幅減價的決定，無疑也是希望幫助尼克能夠以更大的彈性空間去補強陣容，增添未來幾年衝擊總冠軍的機會。這讓隊友哈特（Josh Hart）也忍不住讚嘆：「我們應該為布朗森建造雕像。」

Build him a statue 🥲 — Josh Hart (@joshhart) 2024年7月12日

倘若布朗森能夠持續他的一哥表現，按照薪資的推算，他也能夠在2028年選擇跳出合約，簽下4年3.23億美元的合約或是在2029年千5年4.18億美元的巨型合約。

布朗森上季場均攻下28.7分6.7助攻3.6籃板，投籃命中率達47.9%，三分命中率40.1%，得分和助攻皆創下生涯新高，這讓他在年度MVP票選中高居第5，特別是進入季後賽之後，布朗森更是多次拯救球隊。

根據ESPN的數據，布朗森在例行賽曾有11場至少得到40分，也成為尼克隊史第一位在季後賽連續4場得到至少40分5助攻的球員。

尼克在今年休賽季一口氣換來了超級鐵人布里吉斯（Mikal Bridges），並成功續約了鋒線悍將阿努諾比（OG Anunoby），展現挑戰塞爾蒂克霸權的野望。