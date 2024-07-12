NBA／獨行俠隊史第二人！唐西奇奪ESPY最佳NBA球員

「體壇奧斯卡」年度體育卓越表現獎（ESPY）今天公布最佳NBA球員，獨行俠隊巨星唐西奇（Luka Doncic）打敗金塊隊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic），成為隊史第二位獲獎者。

唐西奇上季例行賽打70場，平均33.9分9.2籃板9.8助攻，三分命中率38.2%，年度MVP票選不敵約柯奇和雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），只排在第3。不過約柯奇和亞歷山大都在季後賽第二輪被淘汰，唐西奇直到總冠軍賽才不敵團隊實力強大的塞爾蒂克。

唐西奇今年最經典的戰役是1月27日面對老鷹隊，全場33投25中包括8記三分球、16罰15中，狂砍生涯新高73分外加10籃板7助攻，成為NBA史上唯一至少拿到70分且命中率超過75%的球員。

唐西奇成為2011年「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）後，首位獲獎的獨行俠球員，諾維茨基當年領軍打敗熱火隊，奪下隊史首冠。

該獎項已連4年不是NBA年度MVP拿到，詹姆斯（LeBron James）曾7度獲得該獎項，是目前獲獎最多次的球員。