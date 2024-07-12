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NBA／勇士用誰交易馬卡南？美媒：一定要有波傑姆斯基

聯合新聞網／ 綜合報導
波傑姆斯基。 美聯社
波傑姆斯基。 美聯社

勇士休賽季動作頻繁，據傳還在等交易馬卡南（Lauri Markkanen）機會。《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，勇士想拿到馬卡南，21歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）勢必會成為籌碼之一。

勇士休賽季失去湯普森（Klay Thompson），但得到梅爾頓（De'Anthony Melton）、安德森（Kyle Anderson）和希爾德（Buddy Hield）等優質戰力。不過據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）日前報導，勇士內部不看好目前這套陣容能爭冠，仍在等待交易馬卡南的機會。

麥克馬洪在節目上提到，「我認為波傑姆斯基必須在交易包裹中，顯然會有大量選秀籤，我不知道爵士是否堅持要庫明加（Jonathan Kuminga），但我認為波傑姆斯基不在，這筆交易就不會發生。」

波傑姆斯基上季受到重用，出賽74場（28場先發），平均能攻下9.2分5.8籃板3.7助攻，三分命中率38.5%，季後入選年度新秀第一隊。波傑姆斯基還有3年新秀約；反觀庫明加的新秀約只剩1年，下季結束後可能成為受限自由球員。

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