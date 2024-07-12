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NBA／鵜鶘英格倫想要2億美元合約 名記：沒球隊願意給

聯合新聞網／ 綜合報導
英格倫。 美聯社
英格倫。 美聯社

英格倫（Brandon Ingram）合約下季結束後到期，NBA資深記者史坦（Marc Stein）爆料，英格倫正在尋求4年2.08億美元延長合約，但沒有球隊願意給他這個價碼。

史坦指出，現年26歲的英格倫正尋求4年2.08億美元合約，但鵜鶘已明確表示，不會盡全力簽下他，休賽季許多球隊探索交易他的可能性，但沒球隊願意給他2億美元合約。

英格倫上季出賽64場，平均攻下20.8分5.1籃板5.7助攻，三分命中率35.5%，都比2022-23賽季還要差。先前曾傳出國王有意透過交易得到他，但最終選擇34歲球星德羅展（DeMar DeRozan）。

鵜鶘休賽季為了明星後衛墨瑞（Dejounte Murray），丟出南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、利道爾（E.J. Liddell）、賽勒（Cody Zeller）和兩個首輪選秀權，之後還失去瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）和馬歇爾（Naji Marshall），只補進替補等級的中鋒泰斯（Daniel Theis）。

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