NBA／傳崔蘭特爭取2500萬美元失敗 湖人可能用迷你中產簽下

湖人休賽季在自由球員市場一無所獲，湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）近日指出，上季效力暴龍的後衛崔蘭特（Gary Trent Jr.）值得關注，湖人可能使用迷你中產條款簽下他。

崔蘭特上季出賽71場，平均得到13.7分2.6籃板1.7助攻，三分命中率39.3%。《TSN》記者李溫柏格（Josh Lewenberg）指出，崔蘭特曾要求年薪2500萬美元的合約，但暴龍已經準備放走他。

崔蘭特的經紀人是詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul），目前湖人團隊薪資超過豪華稅線，但在第二層硬上限之下，因此擁有約520萬美元的迷你中產可使用，湖人記者布哈指出，崔蘭特是值得關注的名字。

不過NBA資深記者史坦（Marc Stein）潑冷水，他認為除非湖人遠離第二層硬上限，否則他們不會去追求崔蘭特，無論有多麼容易得到。雖然湖人正在尋求交易降低團隊薪資，但很難做到。