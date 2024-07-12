奧運籃球／愛德華坦言首次參賽很緊張 與哈利伯頓有共同目標

美國男籃去年在世界盃只拿到第4名，因此許多NBA巨星決定參加巴黎奧運，渴望一雪前恥。愛德華（Anthony Edwards）受訪時也提到，自己和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）這次不能再輸。

美國男籃昨天進行奧運熱身賽，面對世界盃季軍加拿大，成功以86：72復仇。愛德華全場10投6中，攻下全隊最高的13分，哈利伯頓得到2分4籃板6助攻4抄截。

美國隊奧運12人名單中，只有愛德華和哈利伯頓是世界盃成員，愛德華受訪時也說，「去年我和哈利伯頓打世界盃，最終我們輸了。今年我們有共同目標，就是這次不能再輸，我們這群年輕球員，未來幾年還會一起打球，他是我的兄弟。」

總是充滿自信心的愛德華竟坦言首次打奧運很緊張，「我不會騙人，我告訴詹姆斯（LeBron James），我好久沒這麼緊張，這是我第一次參加奧運，確實很緊張。」

詹姆斯則稱讚愛德華，「很開心能在今年夏天與愛德華一起訓練，他是一名傑出的人才，我們很開心擁有他。」