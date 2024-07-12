奧運籃球／美國隊合照引「身高謊報」討論 KD：安比德沒7呎

美國男籃夢幻隊日前拍團體照，杜蘭特（Kevin Durant）、安比德（Joel Embiid）和戴維斯（Anthony Davis）站在一起，再度引發身高真實性討論，杜蘭特強調自己沒謊報，是另外2人有問題。

杜蘭特經常被懷疑謊報身高，這次他站在7呎（約213公分）的安比德左邊，又引發質疑，對此杜蘭特解釋，「我只有6呎9吋，那些傢伙一定比他們說的還矮，安比德不是7呎。」

據NBA官網資料，杜蘭特身高6呎11吋（約211公分），安比德7呎，戴維斯只有6呎10吋（約208公分）。

杜蘭特生涯前期主打小前鋒，近年則改打大前鋒，甚至有時會擔任小球中鋒。他今年1月受訪時曾說，可能是因為常打內線和臂展太長而被誤會身高。