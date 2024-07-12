NBA／輔佐三巨頭！資深控衛羅瑞1年約重返76人

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，38歲控衛羅瑞（Kyle Lowry）以1年合約重返76人。

先前傳出快艇和太陽有意羅瑞，但他決定留在家鄉打拼。他上季被熱火交易到黃蜂，隨後與球團達成買斷協議，加盟較有競爭力的76人，例行賽在熱火和76人共出賽60場，平均得到8.1分3.2籃板4.2助攻，三分命中率39.2%。

76人休賽季以4年2.12億美元網羅喬治（Paul George），用5年2.04億美元續留馬克西（Tyrese Maxey），打造三巨頭球隊。

還用2年1600萬美元找回烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），在自由球員市場簽下馬丁（Caleb Martin）、佐蒙德（Andre Drummond）和葛登（Eric Gordon）等優質綠葉，目前正式球員名單只有10人，還有很多補強空間。