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NBA／輔佐三巨頭！資深控衛羅瑞1年約重返76人

聯合新聞網／ 綜合報導
羅瑞。 美聯社
羅瑞。 美聯社

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，38歲控衛羅瑞（Kyle Lowry）以1年合約重返76人

先前傳出快艇和太陽有意羅瑞，但他決定留在家鄉打拼。他上季被熱火交易到黃蜂，隨後與球團達成買斷協議，加盟較有競爭力的76人，例行賽在熱火和76人共出賽60場，平均得到8.1分3.2籃板4.2助攻，三分命中率39.2%。

76人休賽季以4年2.12億美元網羅喬治（Paul George），用5年2.04億美元續留馬克西（Tyrese Maxey），打造三巨頭球隊。

還用2年1600萬美元找回烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），在自由球員市場簽下馬丁（Caleb Martin）、佐蒙德（Andre Drummond）和葛登（Eric Gordon）等優質綠葉，目前正式球員名單只有10人，還有很多補強空間。

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76人 Kyle Lowry NBA自由市場

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