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NBA／無視2億美元奢侈稅？太陽2年800萬美元續留奧柯吉
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽以2年1600萬美元簽回防守悍將奧柯吉（Josh Okogie），合約第2年為無保障。
現年25歲的奧柯吉身高193公分，擁有出色的彈跳力和拼搶能力，可以打到前鋒位置，但投射能力不佳，上季出賽60場，平均上場16分鐘，能得到4.6分2.6籃板，三分命中率30.9%。
查拉尼亞指出，奧柯吉曾吸引多支球隊的興趣，太陽留下奧柯吉後，正式球員名單已達15人，雙向球員則還有1個空位。
據《HoopsHype》記者葛茲蘭（Yossi Gozlan）統計，太陽目前團隊薪資約2.23億美元，高居聯盟第1，奢侈稅金更高達2.05億美元。
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