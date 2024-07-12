奧運籃球／美男籃慢熱 戴維斯領軍逆轉加拿大

巴黎奧運美國男籃隊昨舉行首場熱身賽，面對同樣擁有大量ＮＢＡ球星坐鎮的加拿大隊，美國開賽一度出現慢熱狀況，被打出十一比一的攻勢，不過，在戴維斯攻守兩端亮眼貢獻下，於第二節逆轉戰局，最終美國也以八十六比七十二拿下勝利。

今年奧運美國男籃匯集了詹姆斯、柯瑞、杜蘭特、安比德、泰托姆等頂尖球星，不過近期也傳出傷情，包括快艇隊一哥雷納德因傷退訓，並由塞爾蒂克隊後衛懷特頂替。

而昨天美國也在拉斯維加斯進行首場熱身賽出戰加拿大，並吸引超過二萬名觀眾，包括美國前總統歐巴馬也進場觀賽，但開賽後加拿大球星們就輪番開砲，打出一波十一比一的攻勢。

在團隊攻勢不順的情況下，美國也隨即將重心放在防守端，在替補上陣的戴維斯領軍下，第二節僅讓陣容豪華的加拿大拿下十二分，成功逆轉戰局，並在下半場揚長而去，最終以十四分差距收下勝利。

美國昨天共四人得分上雙，其中戴維斯貢獻十分、十一籃板、四阻攻、兩抄截，柯瑞則是投進三顆三分球拿下十二分。談到靠著防守逆轉取勝，戴維斯說：「在進攻方面，我們表現的非常糟糕，但如果我們需要擔心的只有進攻，那對我們來說不是壞事，今晚我們靠著防守贏得比賽。」

總教練柯爾也說：「第一場比賽對我們來說是不錯的，我們才剛開始訓練四天，你可以看到我們的進攻手感還有點生鏽，上半場也有很多失誤，但我喜歡我們的防守強度和籃板保護。」在首場熱身賽後，美國隊將啟程阿布達比，並在下周與澳洲隊和塞爾維亞隊各進行一場賽事。