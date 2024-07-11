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NBA／傳尼克以2支首輪籤發動交易 爵士拒絕賣出美國隊中鋒

聯合新聞網／ 綜合報導
傳出尼克有意交易曾入選世界盃美國隊的凱斯勒，但遭到爵士拒絕。 美聯社
傳出尼克有意交易曾入選世界盃美國隊的凱斯勒，但遭到爵士拒絕。 美聯社

根據《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，尼克隊曾以2支首輪籤做籌碼，欲向爵士隊換取去年世界盃美國隊中鋒凱斯勒（Walker Kessler），不過遭到爵士拒絕。

尼克隊中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）在過往主戰中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）受傷後，被視為上賽季團隊的關鍵人物，但他在休賽季轉投西區勁旅雷霆，所以尼克隊希望透過交易，讓凱斯勒擔當即將傷癒回歸的羅賓森的替補中鋒，不過最後此交易案未能成真。

馬卡南在休賽期間成為許多球隊有意交易的對象。 美聯社
馬卡南在休賽期間成為許多球隊有意交易的對象。 美聯社

而爵士隊近期則步入重建階段，因此休賽期的球員動態備受關注，如陣中球星馬卡南（Lauri Markkanen）成為了各家球隊的關注對象，近日也傳出勇士隊與國王隊有意將馬卡南納入麾下，不過爵士可能在1個月內延長與馬卡南的合約。

凱斯勒7月底將滿23歲，生涯至今兩個賽季繳出場均8.7分、8籃板、2.4阻攻以及命中率69%的成績，曾入選過新秀第一隊及去年世界盃美國隊。

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