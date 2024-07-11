NBA／周志豪首秀繳雙十表現 躍升最佳新秀熱門人選
具有華裔血統，在今年NBA選秀會於首輪第9順位被灰熊隊選中的「小姚明」周志豪（Zach Edey），在7月9日迎來夏季聯賽首秀，面對爵士隊繳出14分13籃板的雙十演出。據今日《ESPN》報導指出，周志豪成為了最佳新秀人選之一。
周志豪在加拿大出生，母親是加拿大華裔，外公來自廣東。上個賽季效力於普渡大學時，周志豪就曾率領球隊闖進「三月瘋」總決賽，並在決賽中繳出37分10籃板的演出。完成大學學業的周志豪選擇投入NBA，並在首輪第9順位被灰熊選中。
據《ESPN》報導，周志豪在夏季聯賽繳出好表現不久後，在運彩網站「ESPN BET」上，他與巫師隊法國長人新秀薩爾（Alex Sarr）一同被列為年度最佳新秀的熱門人選。周志豪在另兩個運彩網站「DraftKings」還有「FanDuel」中皆獲得了+600的評分，薩爾獲得了+650、+700，本屆選秀狀元郎，老鷹隊的里薩赫（Zaccharie Risacher）則有著+700、+750的評分。
灰熊隊主帥簡金斯（Taylor Jenkins）對周志豪的表現也留下深刻印象，在後續訪問中表示：「我們可以嘗試著延長他的出賽時間，我認為他未來能成為內線的一大威脅。」
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