NBA／楊恩看好楊瀚森衝擊選秀狀元 勇士安德森也讚技術很棒

中國大陸今年組國家隊出征NBA加州夏季聯賽，中國3場比賽總共輸104分，但有「中國約柯奇」美名的楊瀚森表現獲前NBA球員「黑人問號」楊恩（Nick Young）好評。

現年19歲的楊瀚森身高218公分，效力中國CBA青島隊，本次夏季聯賽3戰場均8.7分5.0籃板，表現普通，他曾在受訪時說自己打很爛，不過有許多X（推特）網友稱讚他，「在夏聯看起來像安比德（Joel Embiid）」、「比較像鄧肯（Tim Duncan）」、「在NBA訓練會成為怪物」。

7’1 Hansen Yang is looking like Joel Embiid in Summer League 🔥 🔥



pic.twitter.com/5q72Y4GOB0 — Hoop Herald (@TheHoopHerald) 2024年7月9日

楊恩在個人社群發文表示，「楊瀚森應該有機會成為明年選秀狀元，中國迎來一名好球員。」不過中國網友紛紛吐槽，「酒喝多了？」、「想來直播帶貨？」、「都是楊家人，幫瀚森造勢」。

勇士隊前鋒安德森（Kyle Anderson）去年歸化加入中國男籃，他到場觀戰，談到楊瀚森表現，「他技術很棒，只要保持高水準訓練，會實現在NBA打球的夢想。」安德森也否認退出中國男籃的傳聞。