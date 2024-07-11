奧運男籃／美國前場薄弱竟落選？FMVP布朗提Nike陰謀論

快艇隊前鋒雷納德（Kawhi Leonard）確定退出巴黎奧運，美國男籃也立刻宣布，塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）頂替空缺。這項決定受到不少球迷質疑，因為總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）被認為是更合適人選。

美國男籃少雷納德後，前場只剩詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和泰托姆（Jayson Tatum），其中杜蘭特還有傷勢疑慮，已缺席首場熱身賽，因此身材較懷特高大的布朗，被認為是更合適選擇。

布朗沒與任何運動品牌簽球鞋合約，厄文（Kyrie Irving）陷入「反猶風波」後被運動品牌Nike解約，當時布朗有為他發聲。因此布朗發文寫道，「Nike我們要這樣做？」被認為是在暗指Nike從中作梗，讓他無法進入美國男籃。

@nike this what we doing ? — Jaylen Brown (@FCHWPO) 2024年7月10日

對此，美國男籃總監希爾（Grant Hill）駁斥這個陰謀論，「最難的事就是把我喜歡的球員排除，我整個賽季都看著這些球員，但我的責任是組建一支能互補的球隊，一支更合理且最能帶給我們成功的球隊。」

「因此無論外界有甚麼理論，那都只是理論。建隊是我的責任，這件事很難，很難和人們解釋，為何他們（未入選球員）不在球隊名單上」希爾說。

對於希爾的解釋，網友們不買單，紛紛留言嘲諷，「很難看到布朗、泰托姆（Jayson Tatum）和哈勒戴（Jrue Holiday）配合很好」、「沒有厄文和布朗，NBA說話最直接的兩名球員，都不是Nike」、「帶走塞爾蒂克3名球員，但沒有同隊最好的球員。」